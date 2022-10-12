KADEM'in ''7. İnovasyonda Kadın Kampı''nın açılışı yapıldı

Bayraktar, KADEM'in Şişli'deki Grand Cevahir Otel'de düzenlediği "7. İnovasyonda Kadın Kampı"nın açılış töreninde konuştu.



Kadın projesinin 7. yılında olduklarını belirten Bayraktar, vakıf olarak kuruldukları yıldan bugüne çok önem verdikleri bir projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Burada teknoloji alanında bir fikri olan ve bunu hayata geçirmek, girişime dönüştürmek isteyen kadınları eğitime tabi tuttuklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu eğitimden sonra seçilen projelere, arkadaşlarımıza belli bir ödül veriyoruz. Bu ödülle girişimlerini başlatmalarını destekliyoruz. Her geçen yıl hem sayı artıyor hem de başvuruların liyakati artıyor, güzelleşiyor, projeler çeşitleniyor. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız var. Kimisi daha yeni mezun, kimisi aslında bir girişimi başlatmış ama biraz daha teorik anlamda kendini güçlendirmek istiyor. Bu arkadaşlarımız gerçekten çok heyecanlı. Bir arkadaşımız 'Kadın girişimciler olarak yatırımcı bulamıyoruz hiçbir şekilde.' diye anlatıyordu. O yüzden KADEM'in bu alanda destek gösteriyor olması onlar için çok güzel. Onların cesaretlerini görmemiz motivasyonumuzu artırıyor. İnşallah bu yıl da artırdığımız desteklerimizle bu projeyi daha da güzel yarınlara taşıyacağız."

Kampın açılış törenine, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Yıldız Teknopark Girişimcilik Programı Uzmanı Hasan Demirezen, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Barkın Arak da katıldı.

- FİNALE KALANLARA ÖDÜL VERİLECEK

"Bir fikrim var" diyen kadınların bunu hayata geçirmesine imkan tanıyan ve KADEM öncülüğünde her yıl düzenlenen "İnovasyonda Kadın Projesi", İstanbul Kalkınma Ajansının Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında, Yıldız Teknopark, İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Üsküdar Belediyesi ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştiraki ve KOSGEB desteğiyle düzenleniyor.

Hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda girişimcilik kampına katılmaya hak kazananlar, 10 Ekim'de çevrim içi eğitimlere başladı. 16 Ekim Pazar günü düzenlenecek galada, finale kalanlar arasında birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 50 bin olmak üzere ön kuluçka dönemindeki ilk 3 girişimciye toplamda 300 bin lira ödül verilecek.

