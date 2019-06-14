KADEM'in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Özel video, KADEM'in resmi Twitter hesabı @kademorgtr'da, "Kim bilir ne zorlu yollardan geçtin de geldin bugüne... Kaç gece geçti uykusuz... Kim bilir saçımın teline bile zarar gelmesin diye ne çok çaba gösterdin... Bazen belki acıyla, bazen de küçük tatlı heyecanlarla bekledin belki yolumu… #BenimBabam #BabalarGünü" ifadeleriyle yayımlandı.

#BenimBabam etiketi ile sosyal mecralardan yayımlanan video birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.