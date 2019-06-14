26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8802
  • 6,611
  • 254.707
  • 90.152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KADEM'in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özel video, KADEM'in resmi Twitter hesabı @kademorgtr'da, "Kim bilir ne zorlu yollardan geçtin de geldin bugüne... Kaç gece geçti uykusuz... Kim bilir saçımın teline bile zarar gelmesin diye ne çok çaba gösterdin... Bazen belki acıyla, bazen de küçük tatlı heyecanlarla bekledin belki yolumu… #BenimBabam #BabalarGünü" ifadeleriyle yayımlandı.
 
#BenimBabam etiketi ile sosyal mecralardan yayımlanan video birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.
 

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan ortak canlı yayın açıklaması

Başkan Erdoğan'dan ortak canlı yayın açıklaması

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Org. Güler'den Alan ve Akit TV'ye tazminat davası

Org. Güler'den Alan ve Akit TV'ye tazminat davası

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zamanlaması manidar

Başkan Erdoğan: Belediye başkan adayı olarak henüz devleti tanımamış

Başkan Erdoğan: Belediye başkan adayı olarak henüz devleti tanımamış

'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'

'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Vücudunuzu hiç böyle görmediniz

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Dünya karanlığa gömülebilir! Bilim insanları uyardı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA