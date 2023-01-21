KADEM'in İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında ''2023 Yatırımcı-Girişimci Buluşması'' düzenlendi

KADEM'in açıklamasına göre, Ataşehir'deki bir otelde yapılan İnovasyonda Kadın 2. Demo Day etkinliğinin açılışında konuşan Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, girişimcilik ekosistemi içinde spesifik olarak kadın girişimciliğinin önemli bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

Kadınların, çevresel ve ekonomik faktörler, zor başlangıç koşulları, kadın girişimciliğinin gelişmesinin önündeki yapısal sorunlar, finansa erişim ve sürdürülebilirlik gibi zorlukları aşarak girişimcilik ekosistemine dahil olmalarının, sadece kendileri için değil yatırımcılar için de fırsatlar barındırdığını kaydeden Bayraktar, "Yapacağınız yatırımlar kadınların girişimcilik sahnesindeki rolünü güçlendirirken, Türkiye'nin ekonomik büyümesine de güç katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bugün ilk can suyunu sizin elinizden alacak olan kadın girişimcilerin kurdukları işlerle ülkemizin kadın istihdamına güç katmalarını, kendilerinden sonraki girişimci kadınlara ilham vererek rol model olmalarını canıgönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 10 kadın girişimci, ilginç ve inovatif projelerinin sunumunu yaptı.

Etkinlik, yatırımcıların seçtikleri girişimcilerle birebir gerçekleştirdikleri görüşmelerle sona erdi.