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Kader Buse'yi arama çalışmaları denizde sürdürülüyor

Antalya'daki hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 18. gününde denizde devam ediyor.

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 18. gününde sürüyor.
 
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları, Çamyuva Sahili açıklarında sürdürüldü.
 
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma dalgıçları (JAK) çalışmalara denizde devam etti.
 
İkisi dalgıç beş ekip, yaklaşık bir kilometre açıkta denizin içinden geçen boruda arama yaptı.
 
Çalışmalara yarına kadar ara verildi.
 
Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

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