‘KADES hayatımı kurtardı’

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şubesi Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından ‘Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum’ projesi kapsamında, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) tanıtıldı. İlgili birimlerden polisler, katılımcılara uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi.

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Programda, uygulamayı kullanmaları sayesinde muhtemel şiddet olaylarından korunan kadınlar deneyimlerini paylaştı. Bu kadınlardan N.O. (41), eski erkek arkadaşının peşini bırakmadığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle KADES programını cep telefonuna yüklediğini belirtti. N.O, KADES uygulamasında butona basılmasından itibaren 3 dakika içinde polis ekiplerinin bölgeye ulaştığını anlatarak, “Bunun örneğini en son dün yaşadım. Butona basmamdan yaklaşık 3 dakika sonra ekipler bölgeye ulaşıp beni ve karşı tarafı polis merkezine götürdü. Uygulama olmasaydı 155’i arayamayacaktım, muhtemelen öyle bir zamanım olmayacaktı. Öldürülecek ya da kaçırılacaktım. Bu program sayesinde hayatım kurtuldu” dedi. Kadınlardan F.Y. (31) de boşanma aşamasında olduğu eşinin ayrı kaldıkları süreçte kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, “İkamet adresimde kendisiyle karşı karşıya geldik. 155’i arayana kadar beni darp etti. O zamana kadar KADES’ten haberim yoktu. Müracaat için polis merkezine gittiğimde orada KADES programının varlığından haberdar oldum. O günden sonra uygulamayı telefonuma yükledim. Uygulamayı yükledikten sonra da tedbir kararı devam eden eşimle yeniden karşı karşıya geldim. Uygulamayı kullanmamla birlikte kısa sürede ekipler bulunduğum yere gelip kendisini gözaltına aldı” şeklinde konuştu.