25 Kasım 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:50

KADES uygulaması nedir? KADES nasıl indirilir? sorularının yanıtı şiddet mağduru kadınlar ve yakınları tarafından araştırılmaya başlandı. Sadece kadınların indirebildiği bu uygulama ile acil durum butonuna bastığınızda size en yakın ekip, yardımınıza yetişiyor. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi ve en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanan KADES uygulaması sayesinde artık yardım istemek mümkün. KADES uygulamasını indirmek içn haberimizdeki linklere tıklamanız yeterli.

KADES nasıl indirilir? Kadına yönelik şiddete karşı çıkabilmek için geliştirilen bu uygulamada KADES uygulamasını indirerek acil durumlarda kullanabileceğiniz çağrı butonu sayesinde şiddet gördüğünüz yerde yardım alabilir veya şiddet gören yakınlarınıza yardım edebilirsiniz. İşte KADES uygulaması ile ilgili detaylar...

KADES UYGULAMASI NEDİR?

KADES uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddete karşı yapılmış bir uygulamadır. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Hem kendinizin hem de şiddete uğrayan başka kadınlara yardım edebileceğiniz durumlarda, KADES uygulaması sayesinde polis bir buton ile yanınıza gelecektir.

KADES UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (GOOGLE PLAY STORE)

APP STORE'DAN KADES UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı. Polis, daha önce eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanan kadını da ziyaret etti. Hiçbir kadının şiddeti ve öldürülmeyi hak etmediğini söyleyen Fatma A. (26), “Eşimin psikolojik şiddeti, fiziksel boyuta dönüşünce ailemin yanına sığınmıştım. Bir gün kapımıza dayandı. KADES sayesinde kendimi ve ailemi güvene aldım” dedi.