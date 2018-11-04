KADES tek tuşla hayat kurtarıyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan kadınların en büyük yardımcısı oldu. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, aile içi ve kadına yönelik şiddet olayının mağduru olanlara acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunma imkanı tanıyor. İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya müdahalede bulunuluyor. Kullanılma sunulduğu 24 Mart’tan 1 Kasım’a kadar 33 bin kişi, sanal mağazalardan uygulamayı indirdi. KADES’e söz konusu dönemde 6 bin 770 ihbar düşerken bunların 145’i gerçek ihbar olarak kayıtlara geçti.KADES sayesinde müdahale edilen bazı örnek olaylar emniyet raporlarına şöyle yansıdı:

5 DAKİKADA MÜDAHALE

Bilecik’te 1 Nisan’da sokakta eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen 36 yaşındaki kadın, KADES’i kullanarak polisten yardım istedi. 5 dakika içinde sisteme düşen konuma giden ekipler, olaya müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Ağrı’da hakkında koruma kararı bulunan kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin 28 Haziran’da evinin kapısına gelerek zorla içeri girmeye çalışması üzerine KADES’e başvurdu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi eve giremeden yakaladı. Mağdur kadın eski eşinden davacı oldu. Niğde’de 21 yaşındaki kadın, 28 Ekim’de bindiği asansörde özel güvenlik görevlisinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Telefonundaki KADES uygulamasından ihbarda bulunan kadının yardımına olay yerine en yakın polis ekibi yönlendirildi. Polisin gözaltına aldığı şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.