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Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni gelen öğrencilere 'karşılama töreni' adı altında simit atıldı. Skandal görüntülere sosyal medyadan tepkiler yağdı.

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Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrencileri, üst sınıflar simit atarak karşıladı. Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

SİMİTLER HEBA OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı.

Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

HER YIL AYNI MANZARA

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor. Sözde geleneğin 55 yıldır sürdüğü iddia ediliyor

 

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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