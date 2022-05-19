Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı: Örgüt şeması ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Örgütlü bir şekilde "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan 224 kişinin hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Kocaeli'nde ve Şırnak'ta çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru, 6'sı ise Belediye Mühendisi olan şüphelilerden 194'ü yakalanarak gözaltına alındı.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEKİ "RÜŞVET ÇARKI" DİNLEMEDE...

"Rüşvet" operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre; Rüşvet Çarkı'nı yöneten şebekenin 54 üyesinin Kadıköy Belediyesi'nde görevli olduğu, 48'inin Zabıta Memuru, 6'sının ise Belediye Mühendisi olduğu tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri söyle çalıştı: Zabıta Komiserleri; rüşvet alacakları hedef esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine gitti ve eksikleri ile açıklarını tespit ettikten sonra irtibat numaralarını vererek "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi.

Aynı gün akşam saatlerinde Zabıta Memurları; açıkları bulunan ve tespit edilen söz konusu iş yerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan Zabıta Memurları'nı arayan esnaflar "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup, ayıracağız" cevabını aldı ve verilen banka hesaplarına "Rüşvet" paralarını yatırttı. Rüşvet paralarının, örgütün içerisinde konumlanan Metin D. isimli sivil bir vatandaşın adına olan iki farklı banka hesabına yatırıldığı belirlendi.

EKİBİN BAŞI BİR ZABITA MEMURU

Haklarında "Rüşvet Vermek" suçundan gözaltı kararı çıkarılan 170 kişinin rüşvet verdikleri için gözaltı listesinde oldukları ifade edildi. Tamamı birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerin ekip başının bir Zabıta Memuru olduğu ifade ediliyor. Esnaflara ekstra problemler çıkardıkları ve rüşvet isteyerek aldıkları tespit edilen ve teknik takip ile dinlenen şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında rüşvet paralarını "Metre" olarak kodladıklarının ve ".. caddesinden kaç metre aldın?" şeklinde konuşmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Şebekenin üyelerinin; eksikleri bulunan ve özellikle rüşvet verme potansiyeli yüksek olan kişileri tercih ettikleri ve söz konusu kişileri telefon konuşmalarında "Sağlam Arkadaş" olarak kodladıkları ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin oluşturdukları "Rüşvet Tarifesi" de deşifre edildi. Şebeke üyelerinin İnşaat Ruhsat Onayı için 30 bin lira, Çatı Tadilatı için 10 bin lira, Tente Yapımı için 10 bin lira, İzinsiz Beton Dökme İşi için bin 500 lira, Hafriyat İşi için bin lira, Vinç Kurma İşlemleri için ise 500 lira rüşvet aldıkları iddia edildi. Operasyon başladıktan sonra gece mesaisinde çalışan bazı Zabıta Memurları'nın üniformaları ile yakalanmamak için evlerine giderek üstlerini değiştirdikleri iddia edildi.

"Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" ismi verilen ve yedi ay boyunca titizlikle yürütülen teknik dinlemeler sonrası operasyonla çökertilen şebekenin en tepesinde "Örgüt Lideri" olarak Zabıta Memuru Abdülkadir K. bulunuyor. Örgütün Kolluk Kanadı; "Kadıköy Gece Grubu" ve "Kozyatağı Grubu" olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Sekiz Zabıta Memuru Dervişhan H., Cavit H., Halil Ö., Selçuk Y., Fikret B., Cihan Z., Cihan S. ve Ali D., örgütün Kadıköy Gece Grubu'nu oluşturuyor.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet skandalı Sabit fiyat tarifesi ortaya çıktı Örgütün Kozyatağı Grubu ise Zabıta Memurları Şükrü A., Ali B., Halil E., Ömer Faruk A. ve Zabıta Komiseri Dursun Ç.'den oluşuyor. Örgütün Sivil Kanadı'nda ise Belediye Mühendisleri Kemal U., Emrullah Ö., Ali Necdet S. ve "Örgütün Para Transferlerinde Banka Hesabını Kullandıran Kişi" sıfatıyla Metin D. isimli sivil bulunuyor. Örgütün alt kademesi ise "Rüşvet Suçuna Aracılık Ederek Örgüte Üye Olmamakla Beraber Örgüte Yardım Eden Kişiler" konumunda bulunan ve yine Zabıta Memuru ve Belediye Mühendisi olan 40 kişiden oluşuyor. Ayrıca "Çağdaş" isimli Belediye Ruhsat Görevlisi de örgütün Sivil Kanadı'nda yer alıyor.

Kadıköy genelindeki inşaat firması yetkilileri ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere mağazaların ve iş yerlerinin sahiplerinin "Rüşvet Verenler" arasında oldukları ifade edildi. Örgüt üyelerinin ayrıca rüşvet alabilmek için sahte deliller ürettikleri ve sahte ihbarlar ile denetimler yaptıkları da iddia edildi. Denetimlerle yıldırılan ve şebeke üyelerinin baskısıyla rüşvet vermek zorunda kalan bazı kişilerin; verilen banka hesaplarına yaptıkları para transferlerinde açıklama bölümlerine; "Zehir, zıkkım olsun" ve "Hakkımı helal etmiyorum" yazdırdıkları iddia edildi.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifade alımlarına başlanan şüphelilerin dört gün gözaltı süresinin ardından önümüzdeki Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ARAÇLARDA TESLİM ALDILAR

Suç eylemlerinde birbirleriyle stratejik bir seviyede irtibatlı oldukları ve dayanışma halinde bulundukları iddia edilen şebeke üyelerinin; banka hesaplarına yatırılanlar dışında elden teslim aldıkları paraları polislere yakalanmamak için araçlarda ve farklı noktalarda teslim aldıkları iddia edildi. O noktalardan birisi; Kadıköy Bostancı'da bulunan Bahçelerarası Sokak. Bostancı Zabıta Karakolu'nun önünde örgüt üyesi bir Zabıta Memuru'nun M.E. isimli müteahhit ile bir araç içerisinde buluştuğu, Suadiye Mahallesi üzerinde bulunan bir dubleks dairenin çatı katı yüksekliğinin normal standartlara göre yüksek olmasından dolayı uygulanacak cezanın iptal edilmesi için müteahhitten rüşvet alındığı saptandı. Şebekenin üyelerinin sahte deliller ve sahte belgeler yoluyla üstü kapatılan her usulsüzlük için belirlenmiş rüşvet tarifesine göre hareket ettiklerinin belirlendiği iddia edildi. Örgüt içerisindeki taktiksel aşamaların kriminal yöntemlerin işleyişiyle ilerlediği, bu yöntemle maddi menfaat sağladıkları iddia edilen şebeke üyelerinin aynı zamanda örgüt içerisinde belirlenen sözde Komuta Sistemi'ne göre hiyerarşi yürüttükleri, örgüt üyesi olan Dursun Ç. isimli bir Zabıta Komiseri'nin, rütbece altında bulunan fakat örgütün lideri konumunda olan Zabıta Memuru Abdülkadir K.'nın altında faaliyetler yürütmesinin, örgüt içerisinde yürütülen hiyerarşinin en önemli göstergesi olduğu ifade edildi.