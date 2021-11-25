Kadıköy metrosunda dehşet! Saldırgan için karar verildi

DHA 25 Kasım 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:44

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde Senanur Damgacı'ya elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz'ın (32) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yılmaz'ın evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını söylediği, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığı sırada tanımadığı Semanur Damgacı ve annesinin kendisine hakaret ettiğini söylediği öğrenildi. Damgacı'nın kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

"BANA DÖNER TEKME ATTI"

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz'ın adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

TUTUKLANDI

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.



METRODAKİ BIÇAKLI ZANLIYI TUTUKLAMAYA SEVK EDEN SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN SEVK YAZISI:

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edilen şüpheli ile ilgili savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırı olduğu belirtildi.

Zanlı E.Y, Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcı Fatmagül Yörük'ün ifade alma işleminin ardından şüpheli E.Y. hakkında hazırladığı tutuklamaya sevk yazısında, zanlının metroya kesici aletle bindiği, yolculuk esnasında maske takma meselesiyle ilgili kimliği tespit edilemeyen bir kadınla tartıştığı, araya giren müştekileri darp edip bıçakla yaralamaya çalıştığı, yine elindeki bıçakla metro içerisindeki yolculara tehdit ve hakarette bulunup olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminin, şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini artırdığı belirtildi.

Sevk yazısında, şüphelinin yolcularla dolu vagon ve platformdan elindeki bıçağı teşhir ederek dolaşması eyleminin, "halk arasında korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçuna vücut verdiğinin değerlendirildiği vurgulanan sevk yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Zira kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de, şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin eylemiyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır."

Savcılığın sevk yazısında bu değerlendirmeler ışığında suçun işlendiği yer, zaman dilimi, eylemin işleniş şekli ve suçta kullanılan alet bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarından anlaşılan şüphelinin kararlılığı da gözetilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

METRODA BIÇAKLA TEHDİT EDİLEN KADIN KONUŞTU

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Normalde kick boksçuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşanmış, Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, Senanur Damgacı ile Emrah Yılmaz (32) arasında tartışma yaşanmıştı. Elinde bıçak olan Yılmaz, etrafa küfürler savurarak önce Senanur Damgacı'nın üzerine yürüyüp ardından trenden inmişti. Tekrar trene binen Yılmaz, elindeki bıçağı tartıştığı Damgacı'ya doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"KÜFREDEREK AĞIR LAFLAR SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Senanur Damgacı, "Maskesi burnuna kadar açık bir kadın oturuyordu. Kadına laf söyleyerek, söylenmeye başladı. Çok müdahale etmedik duruma. Karşımızda oturuyordu. Kadın da cildimde yara vara biraz indirmem gerekiyor diye izah etmesine rağmen adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında ayağa kalkarak, küfürler ederek ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini ilettim adama. Daha sonra bana saldırarak, arbede yaşandı. Tekmeler, itişmeler, kalkışmalar... Bana vurmaya çalıştı çok üzerime gelmedi, araya insanlar girerek engellemeye çalıştı. Sosyal medyada insanlar bir şey yapmadıkları lanse ediliyor ama bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı." dedi.

"ARTIK BİRİLERİNİN BUNLARA 'DUR' DEMESİ LAZIM"

Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde Kick bocksçuyum. Kendime güveniyordum. Herhangi bir malzeme karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm. Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Kadın cinayetleri hep kuytu köşelerde yapıldığı bilinirken, bildiğiniz kamera kayıtların olduğu metroda aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara artık birilerinin 'DUR' demesi gerekiyor. Buna önlem alınmadığı sürece bu tür sapıklıklar ve saldırılar devam edecektir. " diye konuştu.

Damgacı şöyle devam etti:

"O anda beynim durdu. Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Görevini suiistimal ettiği için. Bunu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım birileri müdahale edilir. Sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldum. Adamın tutuklandığını öğrendim. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi. Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi" şeklinde konuştu.