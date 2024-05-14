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Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:30 - Güncelleme:
Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği duyuruldu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği belirtilmişti.

Yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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