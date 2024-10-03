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  • Kadıköy'de 5 katlı binadaki doğalgaz bomba gibi patladı
Güncel

Kadıköy'de 5 katlı binadaki doğalgaz bomba gibi patladı

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde bir binanın 5. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Kadıköy'de 5 katlı binadaki doğalgaz bomba gibi patladı
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Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri çalışması sürüyor.

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