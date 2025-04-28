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Kadıköy'de 6 katlı binanın balkonu çöktü

Kadıköy'de 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Kadıköy'de 6 katlı binanın balkonu çöktü
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Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedbir amacıyla tamamen boşaltılan binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine uzmanlar tarafından yapılacak incelemenin ardından karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı apartmanın karşısında yaşayan Hakan Cevahir, 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini ardından dışarıdan bir gürültü duyduklarını, camdan bakınca karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüklerini söyledi.

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