AA & İHA 15.01.2020 15:44 - Güncelleme: 15.01.2020 16:06

Valilikten yapılan açıklamada, 2 gün önce Acıbadem Caddesi'nde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi otobüs durağı yakınında yol üzerine park eden aracın çekiciyle alınması esnasında yaşanan kazanın herkesi üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza ile ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir.

Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkal Hanımefendi'ye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kadıköy'de çekici dehşeti! İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama

Kadıköy'de çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Çetinkal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.