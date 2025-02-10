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  • Kadıköy'de cinayete kurban giden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Kadıköy'de cinayete kurban giden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, son yolculuğuna uğurlandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
Kadıköy'de cinayete kurban giden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda 24 Ocak'ta bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi için, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Minguzzi'nin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Cenaze töreninde baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Minguzzi'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arkadaşlarıyla pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B. (16) arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Minguzzi, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

  • kadıköy
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