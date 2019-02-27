Kadıköy'de çöp konteynerinden kadın bacakları çıktı
İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.
- DHA
Kadıköy Acıbadem'de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde kadın bacağı olduğunu fark etti.
Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu.
Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.
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