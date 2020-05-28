Kadıköy'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Kadıköy cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:12

Kadıköy'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Kadıköy'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Kadıköy cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Kadıköy için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kadıköy ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Ahmet Süt CAMİİ



Ahmet Taci Büyükhanlı CAMİİ

Bayraktar Yeni CAMİİ Karşısı 194 Pafta, 1270 Ada. 7 Parsel)

Bostancı Kuloğlu CAMİİ

Çemenzar CAMİİ

Eminalipaşa CAMİİ

Faikpaşa CAMİİ

Fenerbahçe CAMİİ

Feneryolu Recai Yahya CAMİİ

Feridunpaşa CAMİİ

Fikirtepe Yeni CAMİİ

Galippaşa CAMİİ

Gözcübaba CAMİİ

Hasanpaşa CAMİİ

Haserenler CAMİİ

Haydarpaşa CAMİİ

İbrahimağa CAMİİ

İhsaniye CAMİİ

İsmail Kurt CAMİİ

Kireçhane CAMİİ

Kozyatağı Mehmet Çavuş CAMİİ

M.Ü.Saliha Kulaksızoğlu CAMİİ

Mazharbey CAMİİ

Merdivenköy CAMİİ

Mihrimah Sultan CAMİİ

Moda CAMİİ

Mustafa Nazmi Ersin CAMİİ

Onikiler CAMİİ

Sahrai Cedit CAMİİ

Selami Çeşme CAMİİ

Semiha Şakir CAMİİ

Söğütlü Çeşme CAMİİ

Suadiye CAMİİ

Şakir Berkan CAMİİ

Şifa CAMİİ

Tatarağası CAMİİ

Tepe CAMİİ

Tüccarbaşı CAMİİ

Zihnipaşa CAMİİ

Zühtüpaşa CAMİİ

Fikirtepe Dumlupınar Spor Tesisleri