Kadıköy'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Kadıköy cuma namazı kılınacak camiler

Kadıköy'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Kadıköy'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Kadıköy cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Kadıköy için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kadıköy ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.KADIKÖY'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.KADIKÖY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Ahmet Süt CAMİİ
Ahmet Taci Büyükhanlı CAMİİ
Bayraktar Yeni CAMİİ Karşısı 194 Pafta, 1270 Ada. 7 Parsel)
Bostancı Kuloğlu CAMİİ
Çemenzar CAMİİ
Eminalipaşa CAMİİ
Faikpaşa CAMİİ
Fenerbahçe CAMİİ
Feneryolu Recai Yahya CAMİİ
Feridunpaşa CAMİİ
Fikirtepe Yeni CAMİİ
Galippaşa CAMİİ
Gözcübaba CAMİİ
Hasanpaşa CAMİİ
Haserenler CAMİİ
Haydarpaşa CAMİİ
İbrahimağa CAMİİ
İhsaniye CAMİİ
İsmail Kurt CAMİİ
Kireçhane CAMİİ
Kozyatağı Mehmet Çavuş CAMİİ
M.Ü.Saliha Kulaksızoğlu CAMİİ
Mazharbey CAMİİ
Merdivenköy CAMİİ
Mihrimah Sultan CAMİİ
Moda CAMİİ
Mustafa Nazmi Ersin CAMİİ
Onikiler CAMİİ
Sahrai Cedit CAMİİ
Selami Çeşme CAMİİ
Semiha Şakir CAMİİ
Söğütlü Çeşme CAMİİ
Suadiye CAMİİ
Şakir Berkan CAMİİ
Şifa CAMİİ
Tatarağası CAMİİ
Tepe CAMİİ
Tüccarbaşı CAMİİ
Zihnipaşa CAMİİ
Zühtüpaşa CAMİİ
Fikirtepe Dumlupınar Spor Tesisleri