İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5313
  • EURO
    15,5426
  • ALTIN
    794.354
  • BIST100
    2061.87
Güncel

Kadıköy'de dairede yangın: 1 ölü

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi ölürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:57
ABONE OL

Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.