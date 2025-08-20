İSTANBUL 28°C / 18°C
Güncel

Kadıköy'de drift skandalı! Taksici hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Kadıköy'de bir taksicinin anne ve çocuklarının üzerine drift yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, dün Kadıköy'de anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak aracını süren taksici hakkında işlem başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabında yaptığı paylaşımda drift atarak anne ve çocuklarının üzerine araç süren N.E. isimli şahsın yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"19 Ağustos 2025 tarihinde (dün) Kadıköy'de, karşıdan karşıya geçen bir anne ve çocuklarının üzerine, drift yaparak aracını süren bir taksiye ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin N.E. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye: Kırmızı ışık kuralına uymamak, drift atmak, saygısız araç kullanma, kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuş ve araç trafikten men edilmiştir. Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullananlara sesleniyorum: Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağız bir kaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir? Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım"
