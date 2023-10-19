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Kadıköy'de dron destekli denetim! Ceza yağdı

Kadıköy'de dron destekli denetimde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Kadıköy'de dron destekli denetim! Ceza yağdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'de yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.

Uygulamada, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dron ile belirlendi. Tespit edilen 9 sürücüye 1979'ar liradan toplam 17 bin 811 lira para cezası uygulandı.

Denetimde, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücülerden Yiğit Pala, görüntüyü seyrettikten sonra ceza tutanağını imzalayacağını söyledi.

Sürücü, ceza nedeniyle polislere tepki gösterdi.

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