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Kadıköy'de duyulan siren sesi paniğe yol açmıştı: Sistemsel hata nedeniyle çaldı

Kadıköy'de gece yarısı çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Sirenin, sistemsel hata nedeniyle çaldığı ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 08:45
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Kadıköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde çalması planlanan siren tertibatının, sistemsel hatayla erken çalması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla hazırlanan siren tertibatı, dün gece saatlerinde çaldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23.42'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) ait binada, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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