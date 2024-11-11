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  • Kadıköy'de güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşı bacağından vurdu
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Kadıköy'de güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşı bacağından vurdu

Kadıköy Bostancı Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada güvenlik görevlisi M.T., silahıyla A.A.'yı bacağından vurdu.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
Kadıköy'de güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşı bacağından vurdu
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Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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