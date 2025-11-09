İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Kadıköy'de ilginç saldırı... Genç kadının yüzüne kolonya sıkıp yaktı

Kadıköy'de, yüzüne kolonya döküp ateşe verdiği genç kadını yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı.

AA9 Kasım 2025 Pazar 20:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında 1 Kasım'da Gözde Yılmaz'ın (31) yüzüne kolonya dökülüp ateşe verilmesi sonucu yaralandığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede yüzünde ve boyun çevresinde yanıklar oluştuğu anlaşılan Yılmaz, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kadın S.A.G. aynı gün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanık oluşan Gözde Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

