Kadıköy'de kafe çalışanına yumruklu saldırı... Şüpheli şahıs gözaltına alındı

Kadıköy'de bir kafe çalışanına yumruk atarak darbeden kişinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin yayılmasının ardından hızlı bir şekilde çalışma başlattı ve saldırganı kısa sürede tespit etti. Şüphelinin daha önce de aynı iş yerinde sorun çıkardığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜSÜ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da kafe çalışanının, bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede çalışan B.Y'nin (21) müşteri olarak gelen bir kişinin saldırısına uğradığı belirlendi.

SALDIRGAN DAHA ÖNCE DE AYNI KAFEYE MUSALLAT OLMUŞ

Araştırmada, şüphelinin daha önce de aynı iş yerine gelerek çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği, olay günü de iş yerinde bulunan B.Y'yi yumruk atarak darbettiği, saldırı sırasında tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlaşıldı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.F.K. (24) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ö.F.K. KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüpheli Ö.F.K, "kasten yaralama" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Saldırıya uğrayan B.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.