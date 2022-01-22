Kadıköy'de kar altında kira yardımı isteyen çiftle ilgili gerçek ortaya çıktı

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:00

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında yardım istediği görüldü.

Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, yaşlı çiftin yardım feryadını görenler destek vermek adına çifte ulaşmak için girişimlerde bulundu. Öte yandan İstanbul Valiliği ekipleri de yaşlı çifti bulmak için yoğun bir çaba harcadı.

HALUK LEVENT: MAALESEF KURGULANMIŞ

Herkesin merak ettiği yaşlı çiftle ilgili detaylara ulaşan Haluk Levent ve Ahbap ekibi, tüyleri diken diken eden bir olayla karşılaştı.

Sosyal medyada çiftin paylaşıldığı bir videonun altına yorum yapan Haluk Levent, "Olay araştırıldı. Böyle bir durum yok. Maalesef kurgulanmış." dedi.