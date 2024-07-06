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Kadıköy'de kaza: 2 yaralı

Kadıköy'de hızını alamayan motosikletlinin, önünde seyreden taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
Kadıköy'de kaza: 2 yaralı
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Kaza 05.05 sıralarında D100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Onur Özcan yönetiminde olan ve hızlı seyreden 34 AR 6552 plakalı motosiklet, Murat Kara idaresindeki 34 TDS 04 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada taksi sürücüsü ve yolcusunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken takside maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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