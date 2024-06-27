Kadıköy'de kaza sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Olay, saat 04.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 3 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 HS 061 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Tekme, tokat birbirlerine giren taraflar, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.