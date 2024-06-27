İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8552
  • EURO
    35,2549
  • ALTIN
    2426.62
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadıköy'de kaza sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Güncel

Kadıköy'de kaza sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Kadıköy'de 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sona eren kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA27 Haziran 2024 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
Kadıköy'de kaza sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

Olay, saat 04.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 3 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 HS 061 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Tekme, tokat birbirlerine giren taraflar, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.