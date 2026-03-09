İSTANBUL 12°C / 4°C
  Kadıköy'de korku dolu anlar: Merdivenle eve girip kadınların ellerini ve ayaklarını bağladılar
Güncel

Kadıköy'de korku dolu anlar: Merdivenle eve girip kadınların ellerini ve ayaklarını bağladılar

Kadıköy'de merdiven yardımıyla balkondan girdikleri evdeki 2 kadını bağlayarak, kasadan 1 milyon lira ile ziynet eşyası çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Kadıköy'de korku dolu anlar: Merdivenle eve girip kadınların ellerini ve ayaklarını bağladılar
Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta sabah erken saatlerde 2 şüpheli, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki bir dairenin balkonuna, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni kullanarak çıktı. Bir şüpheli dışarıda etrafı izlerken, balkondan daireye giren 2 şüpheli ise N.F.P. ve bakıcı olarak çalışan M.K'yi bağladı. Yatak odasında bulunan kasadan 1 milyon lira ile ziynet eşyalarını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

MERDİVENLE EVE GİRİP KADINLARIN ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Şüphelilerin evden çıkmalarının ardından bağlarından kurtulan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesine başvurup şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, zanlılardan T.A. (35) gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 46 bin 900 lira, 2 altın bileklik ve kolye ele geçirildi.

PARA VE ZİYNET EŞYASI ALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerle irtibatta olduğu değerlendirilen A.S. de yakalandı. Şüphelilerden F.A. (26) ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanı görevlilerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 1 şüphelinin sokağı kontrol ederken, 2'sinin yanlarında taşıdıkları merdiven yardımıyla balkona ulaşmaları yer alıyor.

  • kadıköy hırsızlık
  • evden hırsızlık
  • kadınların soyulması

