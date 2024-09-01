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Güncel

Kadıköy'de korkunç olay: Çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Kadıköy'ün birçok mahallesinde 15'ten fazla kedi zehirlenerek öldürüldü. Mahalleli olaya tepki gösterirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Kadıköy'de korkunç olay: Çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü
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Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı.

KEDİLER VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre, sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi. Her gün düzenli olarak sokak kedilerini besleyen vatandaşlar zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak yerde çırpındığını görünce kedileri veterinerlere götürdü.

BİR MAHALLEDE OLMADI

Bu zehirlenme olayının sadece bir mahallede olmadığını anlayan ve 15 taneden fazla kedinin zehirlendiğini öğrenen vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler tarafından sokaklar temizlendi ve zehirlenen kediler veterinerlere götürüldü. Yapılan toplu kedi katliamı nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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