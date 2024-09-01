Kadıköy'de korkunç olay: Çok sayıda kedi zehirlenerek öldürüldü

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi. Her gün düzenli olarak sokak kedilerini besleyen vatandaşlar zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak yerde çırpındığını görünce kedileri veterinerlere götürdü.

Bu zehirlenme olayının sadece bir mahallede olmadığını anlayan ve 15 taneden fazla kedinin zehirlendiğini öğrenen vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sokaklar temizlendi ve zehirlenen kediler veterinerlere götürüldü. Yapılan toplu kedi katliamı nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.