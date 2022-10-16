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Kadıköy'de korkutan yangın! Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürülürken bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

AA16 Ekim 2022 Pazar 02:57 - Güncelleme:
Kadıköy'de korkutan yangın! Bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokağı'ndaki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında soğutma işlemi tamamlandı.

Olay yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, yangın hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Elektrik ve doğal gazı kesilen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken binada yapılacak teknik inceleme ve hasar tespitlerinin sona ermesinin ardından vatandaşların evlerine girmelerine izin verileceği öğrenildi.

Bina sakinlerinden bazılarının geceyi geçirmek için yakınlarının evine gittiği, gidecek yeri olmayan bina sakinlerine ise konaklama için yer tahsis edileceği öğrenildi.

Olay yerine gelen İBB mobil ekibi, seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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