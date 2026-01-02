İSTANBUL 7°C / 6°C
  Kadıköy'de milyarlık vurgun iddiası: Lüks galeriye polis baskını
Güncel

Kadıköy'de milyarlık vurgun iddiası: Lüks galeriye polis baskını

İstanbul Kadıköy'de, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis operasyonu düzenlendi. Galerideki araçlara el konulurken soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

2 Ocak 2026 Cuma 20:08
Kadıköy'de milyarlık vurgun iddiası: Lüks galeriye polis baskını
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu. Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

