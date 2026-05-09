9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Kadıköy'de oto galeride yangın faciası

Kadıköy'deki bir oto galeride çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 araç kullanılamaz hale geldi.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 06:58 - Güncelleme:
Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı.

Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

