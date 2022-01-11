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Kadıköy'de stad çevresinde değnekçilik yapan şahıslar yakalandı

Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu çevresinde aracını park eden vatandaşlardan para talep eden iki değnekçi polis tarafından yakalandı. Değnekçiler hakkında adli işlem yapıldı.

IHA11 Ocak 2022 Salı 09:20 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 09:21
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalarda, Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu çevresinde aracını park eden vatandaşlardan bazı şahısların park ücreti talep ettiği görüldü. Değnekçilik yapan K.Ç. ve O.C. isimli şahıslar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

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