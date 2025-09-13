İSTANBUL 28°C / 20°C
Kadıköy'de su borusu patladı! Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı

Kadıköy'de inşaatta kazı çalışması sırasında patlayan borudan taşan sular AVM otoparkını göle çevirdi. Suların bir AVM otoparkına dolmasıyla vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürütülen kazı çalışması esnasında iş makinesi su borusunu patlattı. Patlayan borudan taşan su kısa sürede yolu kaplarken, olayın yaşandığı yerde bulunan AVM otoparkı adeta dereye döndü.

Bu sırada otoparkta bulunan vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük panik yaşadı. Bazı sürücüler güçlükle araçlarını otoparktan çıkardı.

Patlama nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

