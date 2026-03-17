Güncel

Kadıköy'de taksi takla attı

Kadıköy Rıhtım'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan takside bulunan sürücü ve yolcu yaralandı.

IHA17 Mart 2026 Salı 08:04
Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 TAM 07 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan K.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

