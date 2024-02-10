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Kadıköy'de torununu tramvayın altında kalmaktan kurtaran kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran 64 yaşındaki İlgün Kölege tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. İlgün Kölege'nin tramvayın altında kaldığı kaza anı kameraya yansıdı.

DHA10 Şubat 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Kadıköy'de torununu tramvayın altında kalmaktan kurtaran kadın hayatını kaybetti
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Olay, önceki akşam saatlerinde Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege (64), bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.'yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki torunu ise hafif yaralandı.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalan 64 yaşındaki İlgün Kölege hayatını kaybetmişti. Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yoluna giren torununu iterek kurtaran babaannenin tramvayın altında kaldığı görülüyor.

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