Güncel

Kadıköy'deki bina yangını söndürüldü

Kadıköy'de 11 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 16:16
Kadıköy'deki bina yangını söndürüldü
ABONE OL

Bostancı Mahallesi Yazıcı Sokak'taki 11 katlı apartmanın 10'uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında dairede bulunan anne ile iki çocuğu kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, alevler üst kata da sirayet etti.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen anne ile çocuklarına sağlık çalışanlarınca ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

