CHP'li Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tepki çeken bir olay yaşandı. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı. Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattı sonra 'şunu atalım dışarıya' şeklinde skandal sözler sarf etti.

SKANDALA TEPKİ YAĞIYOR

Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan skandala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tepki gösterdi.

Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.

Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"

Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapatt

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

"CHP'NİN İKİYÜZLÜ SİYASETİNİN EN NET GÖSTERGESİDİR"

Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan skandala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tepki gösterdi.

"Şunu çıkaralım, bunu atalım ya."



Bu sözler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arefesinde, Kadıköy Belediye Meclisi'nde sarf edildi. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin tek kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'yi susturmakla kalmadı, açıkça hedef aldı!... https://t.co/s3aRj6XY9O — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 7, 2025

Bakan Göktaş, "Bu sözler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arefesinde, Kadıköy Belediye Meclisi'nde sarf edildi. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin tek kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'yi susturmakla kalmadı, açıkça hedef aldı! Söz konusu AK Partili bir kadın olunca sergilenen bu kaba ve baskıcı tutum, CHP'nin ikiyüzlü siyasetinin en net göstergesidir. Sabah Kadınlar Günü paylaşımı yapmaya utanmayacak mısınız? Kadın haklarını yalnızca slogandan ibaret gören, siyaseten işine gelmediğinde ise baskıyla susturan bu ayrımcı ve tahammülsüz zihniyeti şiddetle kınıyorum!" dedi.

"MİLLETİMİZİN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ BİR HANIMEFENDİ SUSTURULUYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise skandal olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şu muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

ŞU muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor.



Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum.... https://t.co/h61Wvr5iQ7 — Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) March 7, 2025

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