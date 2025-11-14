Kadim şehirler ayağa kalkıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bininci konutumuzu teslime edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.