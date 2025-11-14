İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Kadim şehirler ayağa kalkıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bininci konutumuzu teslime edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Adıyaman'da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA14 Kasım 2025 Cuma 21:57 - Güncelleme:
Kadim şehirler ayağa kalkıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bininci konutumuzu teslime edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.

