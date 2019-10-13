Kadın Astsubaylar ‘Barış Pınarı’nda görev bekliyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan Jandarma Kadın Astsubay adayları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak arazi şartlarına tam anlamıyla hazırlanıyorlar.
Fırat’ın doğusunda başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”nda görev verildiği taktirde hazır olduklarını belirten kadın astsubaylar, “Barış Pınarı Harekatında bizlere de görev verildiği taktirde, yiğitliği nam yapmış Nene Hatunların torunları olarak bizlerde göreve hazırız” dedi.
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