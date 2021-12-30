Kadın belediye şoförleri yolcuların takdirini topluyor

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:27

Işık, Kırşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında meslektaşları Fatma Yeşilay, Gülsüm Köksal ve Keziban Eraslan Torunoğlu ile yolculara hizmet veriyor.

Bir çocuk annesi 52 yaşındaki Fatma Işık, gazetecilere, 30 yıldır şoför olduğunu, 1,5 yıldır da belediye otobüsünde çalıştığını söyledi.

Daha önce gıda sektöründe büyük araçlar kullandığını belirten Işık, ekmek dağıttığını, iletişim sektöründe araçla pazarlama işi yaptığını anlattı.

İşini severek yaptığını dile getiren Işık, "3,5 yaşındaki torunum geliyor, otobüse biniyor." dedi.

Çalışırken kadınların sevecenliğini ve naifliğini işine yansıtmaya gayret ettiğini aktaran Işık şöyle konuştu:

"Ben 30 yıldır şoförüm. Bayanlar destekliyor bizi. Ben şunu söyleyeyim, kadınlar anaçtır biliyorsunuz ve biz yolcuya karşı daha hassasız. Yaşlı biniyorsa oturana kadar bekleriz, bebekli bir kişi biniyorsa yardımcı olmaya çalışırız. Anaçlığımızdan kaynaklı diye düşünüyorum ben. İnsanlar bizi görünce tebrik ediyor."

Belediye bünyesindeki 4 kadın şoförün diğer kadınlara da örnek olduğunu belirten Işık, alın teri ile aile bütçelerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Belediyenin ilk kadın otobüs şoförü Fatma Yeşilay da ilk görenlerin şaşkınlıkla karşıladığını ancak sonra takdir ettiğini söyledi.

Kendisinden sonra diğer arkadaşlarının da belediye otobüslerinde görev yapmaya başladığını anlatan üç çocuk annesi Yeşilay, "Kırşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Kadınlara öncelik tanıyor. Kadınların önünü açtı." dedi.

Yolculardan Aykut Gönel ise toplu ulaşımında kadın şoför istihdam edilmesinin güzel bir uygulama olduğunu söyledi.