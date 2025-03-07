Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı

Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Ailenin ve toplumun temel direğinin kadınlar olduğuna işaret eden Bolat, "Kadınlar, aile, sosyal, çalışma, ekonomik ve ticari hayattaki önemiyle toplumumuzun temel yapı taşıdır. Nitekim bu durum, 12. Kalkınma Planı'nda da güçlü şekilde yer bulmuş, kadınlarımızın ekonomik ve ticari faaliyetlere daha çok katılımının teşvik edilmesi, çalışma hayatına hakkaniyet ve adalet şiarı çerçevesinde daha çok angaje edilmesi vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolat, "yatırım-üretim-istihdam-ihracat" önceliklerinde hayata geçirilen ekonomik politikalarla kapsayıcı refah artışının sağlanması için Bakanlığın yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak, bir yandan küresel mal ve hizmetler ihracatındaki payı artırırken, diğer taraftan üreticileri, çalışanları, çiftçileri, girişimcileri, yatırımcıları, esnafı, işçileri, emeklileri ve kadınları desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

- KADIN ÇALIŞANLARIN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 23,6

Çalışmaların ve politikaların sonucu 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın 2024 itibarıyla 6,3 kat artarak 262 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Bu yüksek oranlı artışla küresel mal ihracatından aldığımız pay önemli artış göstererek 2024 itibarıyla yüzde 1,08'e ulaşmıştır. Kadınlarımızın yoğun çalıştığı hizmetler sektöründe ihracatımız da 2002'de 14 milyar dolardan, 2024 sonunda 115,6 milyar dolara yükselmiştir. Başarımızda kadınlarımızın önemli katkısı bulunmaktadır. İhracat yapan firmalardaki toplam çalışanların içindeki kadın çalışanların oranı üçte bire yakındır. Bu oran 2013'te yüzde 24 iken, 2024'te 5,1 puan artışla yüzde 29,1'e yükseldi. 2024'te kadın çalışanların ihracata katkısı, 2013 yılına kıyasla yaklaşık iki kat artarak 60,1 milyar dolara ulaşmış ve toplam ihracattaki payı yüzde 23,6 olmuştur. Kadınların ihracata yaptığı katkının artış hızı da her geçen gün artarak toplam ihracat artışının üzerinde gerçekleşmiştir."

Bolat, sektörlere göre de kadın iş gücünün ihracattaki payının giderek arttığını belirterek, kadınların sırasıyla giyim, kimyevi maddeler, otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik ve bilişim sektörlerinde önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Kadınların orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki katkısının da arttığına işaret eden Bolat, "Geçen yıl yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101,1 milyar dolar gerçekleşti. Söz konusu dönemde bu ihracata kadınların katkısı, 2013'e göre yüzde 147 artarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde bu alanda kadın çalışanlarımızın payı yüzde 42,1'den yüzde 46,7'ye çıktı. Bakanlık olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimizle ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- KADIN EMEĞİNE 75,1 MİLYON LİRA HİBE ÖDEMESİ

Bolat, bu hedefler doğrultusunda Bakanlık olarak sürdürülebilir ve güçlü ekonomi için kadınların ulusal ve uluslararası ekonomik arenada yoğun temsiline ve katılımına büyük önem atfettiklerini vurgulayarak, kadın girişimciliğinin teşviki amacıyla bu alandaki üretim ve işletme kooperatiflerini, kadın esnaf ve sanatkarları, elektronik ticarette ve serbest bölgelerde kadın girişimcileri kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Bu çerçevede 2025 yılı şubat ayı itibarıyla kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi sayısının 1223'e yükseldiğini, bu kooperatiflerin toplam ortak sayısının da 14 bin 956'ya ulaştığını belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleriyle ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlığımızca Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir. Program kapsamında 2024 sonuna kadar kadın emeğini değerlendirme amacına haiz 620 kooperatife, Bakanlığımızca 75,1 milyon lira hibe desteği ödemesi yapılmıştır. 2024 yılı özelinde destek dönemleri kapsamında kooperatiflere sağlanmasına karar verilen 34,2 milyon liralık hibe desteğinin 24,5 milyon lirası kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin istifadesine yönelik olarak karara bağlanmıştır."