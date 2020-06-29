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Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.

IHA29 Haziran 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:36
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İznik’e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.

Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı

20 ton inci kefali suya bırakıldı

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