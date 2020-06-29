<p>İznik’e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/29/EpWLIJGDE5S7YFWPUpS7YNabE1KnYdWXURaLYdKnYZG7U9a3EZG3E1GXY.WXIJGLUFS_YBKDU1KbQ9az.jpg'/><p>Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/29/YJWPIJW_Q9WbENKXUpG7EJC_ERKnYdKHUVW_YdKnYFWPYFa3YVarEBaXExWHE5aTUBWrYRKPU1KbQ9az.jpg'/>