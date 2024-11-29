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Kadın cinayeti sandı polis çağırdı, gerçek bambaşka çıktı

Kayseri'de, apartman duvarında kadın cesedi sanılan kişinin elbise giydirilmiş bir manken olduğu ortaya çıktı. İhbarı yapan kişi, olayın ardından sinir krizi geçirdi.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Kadın cinayeti sandı polis çağırdı, gerçek bambaşka çıktı
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Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü öne sürerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye gelip yaptığı incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş cansız manken olduğu belirlendi.

Öte yandan ihbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

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