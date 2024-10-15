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  • Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çekmişti... AK Partili Dağ: Latif Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çekmişti... AK Partili Dağ: Latif Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

AA15 Ekim 2024 Salı 07:31 - Güncelleme:
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çekmişti... AK Partili Dağ: Latif Aydemir kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu belirtti.

"Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez." ifadesini kullanan Dağ, kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız, fakatsız şiddete karşı olduklarını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Dağ, şiddetin hiçbir hali ve şeklinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir." bilgisini paylaştı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SAYGILI'DAN, PARTİSİNİN BAYRAKLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ AYDEMİR'E TEPKİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Bayraklı Meclis Üyesi Aydemir'in, "kadın cinayetleri" konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğini belirtti.

Aydemir'in açıklamasının AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını ve sadece sahibini bağladığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında, Bayraklı Meclis Üyesinin kadın cinayetleri konusunda sarf ettiği sözleri asla tasvip etmediğimizi belirtmek isterim. Ülkemizin içinden geçtiği böylesine hassas bir süreçte, AK Parti'mizin kurumsal kimliğiyle ve merkeze insanı yaşatmayı alan siyaset felsefesiyle bağdaşmayan bu açıklama sadece sahibini bağlamaktadır. Bu açıklamalardan dolayı başta ülkemizin asil kadınları olmak üzere tüm kamuoyuna en samimi ve derin üzüntülerimizi bildiriyoruz. Bahse konu Meclis Üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemleri ivedilikle başlatılmıştır."

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