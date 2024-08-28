Kadın girişimciler için yeni dönem başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" 5 Temmuz'da imzalandı.

Bu kapsamda, protokolle kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmaları amacıyla, IPARD kırsal kalkınma projelerini hazırlayabilmelerine imkan sağlayacak ücretsiz "TKDK Proje Hazırlama Eğitimi" verilmesi ve kırsal alandaki kadınların güçlenmelerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi planlandı.

TKDK Proje Hazırlama Eğitimlerinin ilki Ankara'da Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı'nın katılımıyla bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.