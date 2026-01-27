İSTANBUL 16°C / 9°C
27 Ocak 2026 Salı
  • Kadın giyim mağazasına gece baskını! Kursun yağdırdılar: Müşterilerim korkudan gelmiyor
Kadın giyim mağazasına gece baskını! Kursun yağdırdılar: Müşterilerim korkudan gelmiyor

Adana'da bir kadın giyim mağazası gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Mağaza sahibi kadın, 'Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor.' dedi.

Adana'da bir kadın giyim mağazası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Anaokulu öğretmenliğini bırakıp kendisine kadın giyim mağazası açan kadın, "Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor." dedi.

Olay, 17 Ocak Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece saatlerinde Nida Palalı'ya (48) ait iş yerini hedef aldı. Yaklaşık 10 el ateş eden şüpheliler, kaçarak izini kaybettirdi. Kurşunlar vitrin camını delerek iş yerinin duvarlarına isabet etti.

"CANIMDAN ENDİŞELİYİM"

Yaklaşık 3 yıl önce anaokulu öğretmenliğini bırakan Nida Palalı, geçimi sağlamak için kadın giyim mağazası açtı. Olay gecesini anlatan iş yeri sahibi Palalı," Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum" dedi.

"MÜŞTERİLERİM GELMİYOR, İNSANLAR KORKUYOR"

Palalı," Bunu yapan kimse bilmek istiyorum. Çünkü benim bir düşmanım yok. Emniyetimiz sağ olsun olayı araştırıyor, ellerinden geleni yapıyor. Yapan kişinin bir an önce çıkmasını istiyorum. Satış yapamıyorum, müşterilerim gelmiyor. Yakın arkadaşlarım bile gelmiyor. Çünkü insanlar korkuyor. Ben de gelemiyorum. Emniyetimiz sağ olsun işimiz başına geç dedi. İster istemez korkuyorum ama ne yapacağımız bilemiyorum. Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım. Kimseyle sıkıntı yaşayan birisi değilim, işimle gücümle uğraşan biriyim" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği bildirildi.

