Kadın hakimi silahla yaralayan savcı tutuklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K'yi (45), istinaftaki odasında silahla vuran savcı M.Ç.K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli savcı, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim tarafından alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenildi.

SEVK YAZISI

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında ise şüphelinin suç tarihinde ve halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı, mağdurun da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hakimi olduğu ve yaralanması nedeniyle bu aşamada ifadesinin alınamadığı belirtildi.

Yazıda şüphelinin, ifadesine göre, mağdur ile 2023'ün Eylül-Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, mağdurun daha önceki evliliğinden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı aktarıldı.

Şüphelinin mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, ancak mağdurun buna yanaşmaması nedeniyle olay tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına gittiği ve mağdurun çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine şüphelinin ifadesine göre mağdurun şüpheliye vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan ve tanık olarak ifadesi alınmış olan Y.K'nin girdiği, mağdurun şüphelinin kendisine zarar vereceğini söyleyerek Y.K'den yardım istediği kaydedildi.

Yazıda, bu aşamadan sonra tanık beyanına göre, Y.K. içeri girdiğinde şüphelinin iki-üç adım geri gittiği, mağdurun yardım isteği üzerine şüphelinin de aynı anda mağdurun üzerine gitmesi karşısında tanık Y.K'nin araya girdiği, şüphelinin savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silah birden fazla ateş aldıktan sonra tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu duvara yaslayıp silahı elinden aldığı bilgisine yer verildi.

Daha sonra polislerin gelerek savcı M.Ç.K'ye müdahale ettikleri belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma evrakında mevcut olan ve şüphelinin mağdura olaydan daha önceki günlerde gönderdiği değerlendirilen mesaj ve görsellerin tehdit içerikli oldukları görülmüştür. Bu itibarla, soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz tespit edilememiş olması, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etmesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması, şüphelinin eylemini araya engel hal girmesi nedeniyle tamamlayamaması, soruşturma evrakına yansıyan ve mağdurun tehdit edildiğine ilişkin mesaj ve görseller birlikte dikkate alındığında, şüphelinin mağdura öldürme kastıyla ateş ettiği ve fakat eylemini engel hali nedeniyle tamamlayamadığı kanaatine varılmıştır."

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi, suçun katalog suçlardan olması hususları dikkate alınarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir kez daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtilmişti.