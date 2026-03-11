İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1024
  • EURO
    51,1336
  • ALTIN
    7338.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadın kılığında 100 bin liralık soygun... 600 saatlik iz sürüldü
Güncel

Kadın kılığında 100 bin liralık soygun... 600 saatlik iz sürüldü

Sivas'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin 600 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle tespit edilerek kaçtıkları Balıkesir'de yakalandı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Kadın kılığında 100 bin liralık soygun... 600 saatlik iz sürüldü
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 110 bin lira değerinde sigara ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü inceleyen ekipler, maske, eldiven, çarşaf ve etek giyerek kadın kılığına giren şüpheliler D.A. (37), Y.E.K. (26) ve suça sürüklenen çocuk E.K'yi tespit etti.

Balıkesir'e kaçtıkları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan sigaraların bir kısmı ele geçirildi.

Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve Y.E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 zanlının hırsızlık için kadın kıyafetiyle bir iş yerine girmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • sivas
  • kadın kılığı
  • soygun

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.