İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4606
  • EURO
    51,2749
  • ALTIN
    6331.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadın kılığında soygun girişimi... Ateş açıp kayıplara karıştı
Güncel

Kadın kılığında soygun girişimi... Ateş açıp kayıplara karıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek kuyumcu Ferhat Çelebi'nin iş yerine silahlı soygun girişiminde bulundu. Soyguna direnen Çelebi bacağından silahla vurularak yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı ve polis geniş çaplı arama çalışması başlattı.

AA27 Mart 2026 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Kadın kılığında soygun girişimi... Ateş açıp kayıplara karıştı
ABONE OL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan silahlı soygun girişimi tüm ilçeyi ayağa kaldırdı. Kılık değiştirerek kuyumcuya giren üç şüpheli, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine silahla ateş açarak kaçtı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇARŞAF GİYEREK KUYUMCUYA GİREN 3 ŞÜPHELİDEN FERHAT ÇELEBİ'YE SİLAHLI SALDIRI

Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi.

İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

BACAĞINDAN YARALANAN ÇELEBİ HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.