Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan silahlı soygun girişimi tüm ilçeyi ayağa kaldırdı. Kılık değiştirerek kuyumcuya giren üç şüpheli, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine silahla ateş açarak kaçtı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi.
İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.